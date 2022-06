Mercato smartphone uscirà da crisi nel settembre 2022? Cosa ne pensano gli esperti

La crisi del mercato smartphone in Europa segnalata dagli esperti di Counterpoint Research è davvero nera: pensate che nel Q1 2022 si è raggiunto il numero di spedizioni più basso dal 2013! Ora però altri analisti si lasciano andare a un ottimismo maggiore, parlando di una ripresa internazionale a settembre 2022.

Come ripreso da Business Korea, secondo gli analisti di NH Investment & Securities è sì vero che il mercato dell’elettronica – in particolar modo il segmento degli smartphone – sta vedendo una diminuzione importante della domanda nel trimestre in corso. Tuttavia, essi sono anche convinti che il momento peggiore sarà presto superato e che entro il mese di settembre assisteremo a una ripresa della domanda.

A sentire gli effetti sarà principalmente Samsung Electronics: il colosso sudcoreano già conta circa 50 milioni di smartphone invenduti e, nel corso di questo trimestre, dovrebbero aumentare ancora a causa della diminuzione del 15% della domanda internazionale. In questo mese i produttori cinesi arriveranno alla stessa maniera al volume minimo di spedizioni per l’anno corrente, ma poi dovrebbe iniziare il periodo di ripresa.

Il calo per la fascia premium non sarà così evidente e l’iPhone 14 Pro dovrebbe comunque debuttare in maniera convincente il prossimo autunno. Sul medio termine, infine, gli smartphone con display pieghevoli dovrebbero diventare ancor più popolari: “C’è un’opinione secondo cui gli smartphone pieghevoli e i dispositivi XR prenderanno il comando del mercato hardware generale. Il lancio dei prodotti Apple dovrebbe favorire l'espansione”, hanno affermato i rappresentanti di NH Investment & Securities.

A proposito della Mela, a quanto pare il visore Apple AR arriverà con processore M2.