Mercato smartwatch in continua crescita: +47% nelle vendite, anche per brand minori

In attesa dei nuovi smartwatch Fossil Gen 6, il mercato dei dispositivi wearable continua a mostrare numeri estremamente positivi grazie a una sorprendente crescita delle spedizioni nel corso del secondo trimestre del 2021. Si parla addirittura di un +47% su base annua, per una quantità di unità spedite mai vista dopo il 2018.

Stando alle statistiche diffuse dagli esperti di Strategy Analytics, infatti, nel Q2 del 2021 sono stati spediti 18,1 milioni di dispositivi indossabili, complice il continuo aumento della domanda di dispositivi per la salute personale, quindi smartwatch, smartband e fitness tracker con un certo numero di feature dedicate allo sport e sensori per monitorare la propria salute, dalla frequenza cardiaca alla qualità del sonno.

Secondo i ricercatori sarebbero stati proprio il COVID-19 e la pandemia da esso causata ad alimentare questa crescita nella richiesta di smartwatch, sia alla luce del desiderio di sapere sempre qualcosa in più sulla nostra salute personale, sia alla luce della voglia di uscire di casa dopo i lockdown in tutto il mondo, tornando ad allenarsi all’aria aperta con dispositivi d’ultima generazione a supportare l’attività sportiva con dati dettagliati.

Interessante notare come tale crescita riguardi tutti i produttori di dispositivi wearable e non solo i “classici” colossi: certamente, Apple ha registrato un aumento del 52% grazie ad Apple Watch Series 6, mentre Samsung ha visto un aumento delle spedizioni del 54% e Garmin del 25%. La categoria “Altri” (dove rientrano Fossil, Xiaomi, OPPO e tanti altri marchi minori), però, mostra un aumento su base annua del 55%, dimostrando ulteriormente la situazione estremamente positiva del mercato smartwatch che, agli occhi degli analisti, non sembra affatto prossima a finire.

Neil Mawston, direttore esecutivo di Strategy Analytics, ha aggiunto quanto segue: "Il mercato degli smartwatch è in fiamme. Le prospettive degli smartwatch per il resto dell'anno e per le festività natalizie del quarto trimestre sono molto promettenti. Il nuovo Galaxy Watch 4 di Samsung è ricco di app avvincenti che monitorano la tua salute olistica meglio che mai. I marchi cinesi, come Xiaomi e OPPO, si stanno concentrando su smartwatch 4G a basso costo ottimizzati per gli operatori mobili. Nel frattempo, Apple Watch Series 7 è atteso con impazienza, è previsto per settembre o ottobre e si dice che contenga un display più grande che migliorerà ulteriormente l'esperienza delle varie app”.

Nel mercato smartphone è invece Xiaomi a gioire, dato che a inizio agosto è diventato il primo produttore di smartphone in Italia ed Europa.