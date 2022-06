Mercato smartwatch in crescita: ottimi numeri per Samsung e Xiaomi

La crescita del mercato smartwatch nel 2021 trova ulteriori conferme a inizio 2022 con numeri sorprendenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: a livello internazionale è stato registrato un aumento delle spedizioni del 13%, nonostante ci sia un calo del 24% su base trimestrale.

Sebbene la debole domanda stagionale sia evidente, secondo gli esperti di Counterpoint Research siamo in un periodo d’oro per il segmento wearable. Come affermato dal ricercatore Sujeong Lim, “sebbene il mercato globale degli smartwatch abbia registrato una crescita ridotta nel 2020 a causa dell'impatto del Covid-19, ha continuato a funzionare bene dallo scorso anno”.

Scendendo nel dettaglio dei singoli produttori, per i quali potete trovare un grafico riassuntivo in calce alla notizia, Apple mantiene la vetta della classifica con un aumento delle spedizioni del 14% su base annua, mentre Samsung si consolida al secondo posto grazie a una crescita del 46% specialmente nella regione APAC con Galaxy Watch 4. Huawei ha invece una posizione più debole sul mercato internazionale, ma resta in pari rispetto al Q1 2021.

Tra gli altri produttori svetta Xiaomi con una crescita del 69% su base annua e l’imminente sorpasso dei suoi precedenti record di spedizione in un singolo trimestre: ad aiutare, nel suo caso, sono i dispositivi di fascia bassa accessibili a meno di 100 Euro. Garmin, in termini di spedizioni, si colloca dunque al quinto posto e Amazfit occupa il sesto grazie al discreto successo in Europa. Infine, Google/Fitbit ha visto una diminuzione delle vendite alla luce della mancanza di nuovi modelli nel 2021.

A quest’ultimo proposito, i nuovi Fitbit Versa 4 e Sense 2 sembrano essere vicini al lancio.