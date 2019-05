Il mercato degli smartwatch sta volando, crescita del 48%

Crescita pazzesca per il mercato degli smartwatch, con Apple che fa da padrona indiscussa. Nel primo trimestre del 2019 le spedizioni di smartwatch sono cresciute del 48% su base annua.

Un ruolo determinante nel trainare l'intero settore lo ha l'azienda di Cupertino, con una quota di mercato quasi pari al 40%: più di uno smartwatch venduto su tre è un Apple Watch.

Subito dopo troviamo Samsung, che ha l'11,1% del mercato, ma anche in questo caso diventa molto agguerrita la concorrenza di Huawei, con il suo ultimo Watch GT, che balza al 2,8%. Huawei ha superato Samsung nel mercato dei tablet —qua tutte le ultime novità.

Sarebbero le funzionalità dedicate alla salute dell'Apple Watch a costituire una delle attrattive principali. L'ultima serie di Galaxy Watch invece ha giocato a favore di Samsung, che ha aumentato le unità spedite del 127%.

Bene pure Fitbit, che tocca il 5,5% di quote di mercato. Ad ANSA Andrea Rangone, CEO di Digital360 ha detto: "Il mercato degli smartwatch è destinato ad una crescita sostenuta nel futuro in coerenza con il macro trend che vede crescere in tutti i paesi sviluppati l'attenzione per sport, firtness e stili di vita salutistici".

In generale anche il mercato dei wearable presi nel complesso sta andando benone.