Mercato tablet a rilento, calano spedizioni modelli Android e Apple nel Q2 2022

Strategy Analytics continua a sfornare report interessanti riguardanti il mondo tech: mentre da una parte conferma che il mercato smartphone ha registrato un calo vendite del 7%, dall’altra svela che il mercato dei tablet Android sta vivendo un periodo negativo, ma anche le spedizioni per Apple sono in diminuzione.

L’analisi del mercato internazionale condotta dai succitati ricercatori parla chiaro: per la prima volta in 10 anni la quota di mercato per i tablet Android è scesa sotto il 50% complice un calo su base annuale del 21%, per un totale di 19,2 milioni di spedizioni nel secondo trimestre del 2022. Segue a ruota iPadOS con un calo del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e, al terzo posto, troviamo Windows con un calo del 14%.

Venendo ai singoli brand, Apple controlla il 38% del mercato dopo il calo delle spedizioni del 7% nel Q2 2022; al secondo posto troviamo Samsung con 7,1 milioni di unità spedite e un calo del market share del 13%, e sul gradino più basso del podio si colloca Lenovo con 3,5 milioni di unità e un calo del 25%. Il crollo più importante lo ha visto Huawei, pari al -34% su base annuale. Ancora oggi la società di Shenzhen conta oltre un milione di unità spedite, nonostante le numerose pressioni degli ultimi anni.

