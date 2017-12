Mercedes AMG: Il suono delle elettriche potrebbe essere composto dai Linkin Park

Le automobili elettriche non fanno molto rumore, motivo per cui i produttori di automobili devono dare ai pedoni un suggerimento che vi sia un'auto elettrica in movimento vicino a loro.



Alcune case automobilistiche come Nissan hanno già mostrato quale potrebbe essere il suono che implementeranno le auto del futuro. Mercedes-AMG ha deciso di affidarsi all'esperienza dei Linkin Park nell'uso di sintetizzatori, campionatori e programmazioni sonore allo scopo di dare alle proprie future supercar ibride/elettriche un sound autentico, deciso e fortemente identificativo.

I Linkin Park, famoso gruppo musicale statunitense con alle spalle oltre venti anni di carriera e ben 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, contribuiranno a modellare i suoni prodotti dai futuri veicoli elettrici della casa della stella. In tal contesto, Tobias Moers, CEO di Mercedes-AMG, nel corso di un’intervista rilasciata a Wheels ha dichiarato: “Noi vendiamo autentiche emozioni su quattro ruote ed il sound delle nostre vetture gioca un ruolo fondamentale per la sfera emozionale che porta i nostri clienti a scegliere le nostre vetture performanti.” Stando così le cose, Moers ha affermato che già da diversi anni all’interno di Mercedes-AMG esiste un team dedicato di persone che si dedica esclusivamente al sound offerto dalle vetture.