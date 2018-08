Mercedes-Benz EQ Silver Arrow: la concept monoposto fantascientifica da 750 cavalli

Se un'astronave e una monoposto anni 40 avessero una figlia si chiamerebbe EQ Silver Arrow. Perchè è proprio questo il feeling della nuova concept made in Mercedes, linee fantascientifiche che si incrociano con il passato, per quella che è davvero una goduria per gli occhi. Un'operazione simile a quella già vista nella Infiniti Prototype 9.

Di cosa stiamo parlando: bolide da corsa completamente elettrico capace di spingere oltre 738 cavalli (unità americana) e 80kWh di potenza. Capacità di percorrere 250 miglia con una sola ricarica. Monoposto dagli interni incredibilmente sexy: volante in simil-formula 1, sedili in pelle cafè latte con rifiniture in azzurro elettrico e schermo sul cruscotto in grado di rappresentare la strada percorsa.

Mercedes immagina anche le strade del futuro, ipotizzate come dotate di strisce in grado di ricaricare —forse per induzione?— le macchine. Così lo schermo permette al pilota di rimanere sempre sulla linea di carica.

Il cuore tecnologico della Silver Arrow non finise qua: il volante ha anche un pannello touch con cui controllare le diverse impostazioni del veicolo, ad esempio per passare dalla modalità Comfort a quella Sport.

Macchina elettrica e quindi silenziosa? Ma no, che noia: si possono scegliere diversi rombi sintetici con cui far ruggire la macchina — Mercedes suggerisce quello della sua Formula 1 Silver Arrow.

Segue la galleria di questa incredibile concept car.