Mercedes Classe A Berlina sarà la vettura più aerodinamica del mondo

Anche se non è stata ancora presentata, la Classe A Berlina di Mercedes ha stabilito un nuovo record: con un coefficiente di aerodinamicità di 0,22, una resistenza inferiore a 0,49 e una superficie frontale di 2,19 metri, è la vettura più aerodinamica del mondo.

Scendendo nel dettaglio, questi numeri nascono da complessi calcoli ingegneristici avvenuti in galleria del vento che hanno portato piccoli cambiamenti alla carrozzeria: partendo dai cerchi e dai pneumatici, passando per la pannellatura del sottoscocca e arrivando alla diminuzione dell'area frontale, la Classe A ha ricevuto un lavoro di fine tuning minuzioso e specifico, arrivando persino a creare un sistema opzionale di chiusura del radiatore. Tutto questo ha portato la Classe A Berlina a diventare l'automobile più aerodinamica al mondo, titolo appartenente prima alla CLA del 2013.

La CLA Berlina ha le stesse proporzioni della due volumi, ma migliora la stabilità grazie ad uno spostamento del carico aerodinamico sul retrotreno, beneficiandone in tenuta di strada. Sulla calandra, inoltre, dei deflettori ottimizzeranno il flusso d'aria per il raffreddamento del motore senza minare l'aerodinamicità. Il miglioramento non avviene soltanto su questo modello, ma anche la due volumi trova un valore migliorato del coefficiente di aerodinamicità, che passa da 0,26 a 0,25. In entrambi i casi, questi risultati portano inoltre la diretta conseguenza di consumi leggermente ridotti.

La nuova Classe A Berlina verrà realizzata in Messico (Aguascalientes) e in Germania (Rastatt), e riprenderà il sistema di Infotainment con comandi vocali MBUX, insieme al doppio schermo digitale. Per quanto riguarda i motori, con molta probabilità avremo un 1.5L Diesel da 116 CV e una coppia di 260 Nm, un 1.3L Benzina da 163 CV e 250 Nm di coppia e un 2.0L da 224 CV e 350 Nm di coppia. La trasmissione sarà automatica a sette marce e doppia frizione e manuale a sei marce.