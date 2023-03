I mercenari russi del gruppo Wagner hanno cercato di reclutare soldati..su Pornhub

“Non toccarti, unisciti all’esercito più forte del mondo”, è questo il claim comparso in alcune pubblicità pubblicate dal gruppo Wagner su Pornhub, con l’obiettivo di reclutare nuovi soldati da combattere insieme all’esercito russo in Ucraina.

“Stiamo reclutando soldati da tutte le regioni della Russia” si leggeva nella pubblicità, che si concludeva con un numero di telefono a cui le persone interessate potevano chiamare per entrare nella brigata che proprio di recente ha messo una taglia sul Ministro della Difesa Italiano, Guido Crosetto. Secondo quanto affermato dal Moscow Times, nello spot compariva una donna che leccava un lecca lecca e si sentiva una voce vantarsi dei risultati raggiunti dal gruppo Wagner, che con il leader Yevgeny Prigozhin è stato coinvolto nei combattimenti in Ucraina, incluso quello per la battaglia della città di Bakhmut.

Pornhub ha provveduto a rimuovere la pubblicità a stretto giro di orologio ed un portavoce della piattaforma d’intrattenimento per adulti, parlando con Newsweek, ha sottolineato che gli annunci sono stati cancellati dal momento che il sito web non consente in alcun modo di acquistare spazi pubblicitari per contenuti legati alla politica.

Sicuramente queste pubblicità ed i suoi protagonisti non entreranno nella classifica dei personaggi più cercati su Pornhub, dove sono presenti molti esponenti del mondo videoludico.