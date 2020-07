È stato trovato del mercurio, creato dall'uomo, nelle parti più profonde dell'oceano

Un gruppo di ricerca ha misurato le concentrazioni di mercurio e le composizioni di isotopi in lumache e crostacei catturati a una profondità di 7.000-11.000 metri e in alcuni sedimenti raccolti a 5.500-9.200 metri nelle fosse della Marianna e nella Fossa di Yap.

"Durante il 2016-2017, abbiamo dispiegato sofisticati veicoli terrestri per l'esplorazione delle acque sul fondo del mare delle fosse della Mariana e Yap, tra i luoghi più remoti e inaccessibili della Terra, catturando la fauna endemica e raccogliendo sedimenti", afferma il Dr. Ruoyu Sun dell'Università di Tianjin, durante la Goldschmidt Conference del 2020.

"Siamo stati in grado di presentare prove inequivocabili della presenza di isotopi del mercurio che provengono esclusivamente dal metilmercurio dell'oceano superiore." La maggior parte di questa sostanza si forma direttamente o indirettamente in seguito a vari processi industriali. Il metilmercurio trovato nelle specie esaminate derivava in gran parte dall'atmosfera ed entra nell'oceano durante le piogge, affermano gli scienziati.

"Sappiamo che questo mercurio si deposita dall'atmosfera nell'oceano di superficie e viene quindi trasportato nell'oceano profondo nelle carcasse di pesci e mammiferi marini, nonché in piccole particelle", aggiunge il capo della seconda squadra, il Dr. Joel Blum dell'Università del Michigan, che ha esaminato le creature marine. "Parte di questo mercurio è prodotto naturalmente, ma è probabile che gran parte di esso provenga dall'attività umana".

Tuttavia, il metilmercurio viene prodotto naturalmente in quantità minime a queste profondità, ciò implica che il maggior rilascio di questa sostanza, a causa delle azioni umane, è molto più diffuso negli oceani profondi di quanto si pensasse in precedenza.