Su Mercurio potrebbe esistere un mare di acqua salata con la vita

Su Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, si cela un mistero che potrebbe riscrivere i nostri libri di scienza: la possibile esistenza di vita sotto le sue glaciazioni di sale.

A prima vista, Mercurio appare come un luogo inospitale per la vita, con temperature superficiali che raggiungono i 426 gradi Celsius a causa della sua estrema vicinanza al Sole. Tuttavia, recenti ricerche suggeriscono che ci sono regioni su questo piccolo pianeta che potrebbero avere le condizioni giuste per la sopravvivenza della vita biologica.

Gli scienziati dell'Istituto di Scienze Planetarie (PSI) in Arizona hanno scoperto prove di glaciazioni di sale sulla superficie di Mercurio, regioni simili a ambienti estremamente aspri e ricchi di sale sulla Terra dove la vita riesce comunque a esistere. "Specifici composti di sale sulla Terra creano nicchie abitabili anche in alcuni degli ambienti più duri dove si verificano, come il deserto arido di Atacama in Cile", ha affermato Alexis Rodriguez, scienziato del PSI e autore principale di un nuovo articolo pubblicato sul Planetary Science Journal.

La sonda Mercury Messenger della NASA ha rivelato che il pianeta conteneva composti volatili, come sodio, potassio, zolfo e cloro, che in precedenza si pensava fossero scomparsi molto tempo fa a causa della vicinanza del Sole e della mancanza di atmosfera del pianeta. I ricercatori hanno concentrato il loro studio su due aree del pianeta, un cratere di impatto chiamato Raditladi e una regione nel polo nord chiamata Borealis Chaos.

Dall'analisi di queste regioni, i ricercatori hanno concluso che una notevole quantità di questi composti volatili si trova in forme sotterranee simili a ghiacciai che vengono scoperte quando un asteroide colpisce la superficie del pianeta. Questi strati di sale potrebbero contenere prove di vita, propone il team, molto simili alle dure pozze di sale sul nostro pianeta che possono ospitare vita microbica.

Oltre a questi composti volatili e glaciazioni di sale, potrebbero essere presto scoperti altri misteri. Gli scienziati attendono con impazienza che la sonda BepiColombo, un progetto congiunto europeo e giapponese, raggiunga il pianeta nel 2025 e inizi a raccogliere dati.