Mercurio: il luogo più vicino al Sole con temperature di 400° ha ghiaccio in superficie

Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, dove le temperature diurne raggiungono i 400 gradi Celsius, sembra avere grandi depositi di ghiaccio sulla sua superficie. Secondo uno studio, è proprio questo calore ad aiutare il pianeta a creare parte del ghiaccio.

Data la ridotta inclinazione della rotazione del pianeta, i crateri ai poli conservano delle zone perennemente oscurate dalla radiazione solare e hanno permesso al ghiaccio di conservarsi per miliardi di anni. Il nuovo studio modella le complesse condizioni di Mercurio, inclusi i venti solari che colpiscono il pianeta con particelle cariche, molte delle quali sono protoni.

I minerali nel suolo superficiale di Mercurio contengono quelli che sono chiamati gruppi idrossilici (OH), che sono generati principalmente dai protoni. Nel modello degli scienziati, il calore estremo che arriva sul pianeta aiuta a liberare i gruppi idrossilici, che vengono frantumati l'un l'altro e producono molecole d'acqua e idrogeno che si sollevano dalla superficie e si spostano intorno al corpo celeste. Alcune di queste molecole d'acqua vengono scomposte dalla luce solare o si alzano molto al di sopra della superficie del pianeta, altre, invece, atterrano vicino ai poli di Mercurio in crateri con ombre permanenti che proteggono le molecole dal Sole.

Mercurio non ha un'atmosfera, quindi non c'è aria che conduce il calore. "Il processo potrebbe facilmente rappresentare fino al 10% del ghiaccio totale di Mercurio", afferma Brant Jones, ricercatore presso la School of Chemistry and Biochemistry della Georgia Tech. Il ghiaccio sul pianeta è stato già osservato prima: nel 2011, una sonda della NASA ha confermato i segnali tipici del ghiaccio vicino ai poli.

Un luogo in cui le temperature raggiungono i 400 gradi in cui è possibile trovare del ghiaccio d'acqua. Un fatto semplicemente incredibile.