Mercurio e Venere si incontrano nel cielo, la prossima volta accadrà nel 2033

Venere e Mercurio si sono incontrati nel cielo notturno venerdì 28 maggio e la prossima volta accadrà il 5 novembre 2033. La coppia di pianeti è stata visibile in basso nel cielo occidentale per circa 30-40 minuti dopo il tramonto, dando vita a uno spettacolo davvero unico e che non capita di certo tutti i giorni.

I pianeti rimarranno relativamente vicini nel cielo per alcuni giorni, prima che Venere continui ad allontanarsi dal Sole e Mercurio vada via all'orizzonte. Mercurio riapparirà come una "stella" mattutina alla fine di giugno o all'inizio di luglio 2021, secondo quanto riporta EarthSky, mentre Venere rimarrà una "stella" serale - ovvero molto visibile durante le ore notturne - fino al 2021.

Venere brilla con una magnitudine di -3,8, simile alla Stazione Spaziale Internazionale (che presto sarà capitanata da Samantha Cristoforetti, prima comandante donna europea dell'ISS). "Mercurio - invece - è sceso a una magnitudine di +2,3, solo 1/275 più luminoso [di Venere]", ha dichiarato Sky&Telescope.

Le congiunzioni come l'incontro Venere-Mercurio sono eventi regolari nel cielo mentre i pianeti si allineano con la Terra nelle rispettive orbite. A proposito di congiunzioni, una paio di tempo fa vi abbiamo raccontato del raro incontro di Mercurio, Giove e Saturno, un evento che accade solo ogni 20 anni.

Ecco, inoltre, come appare l'incredibile congiunzione di Giove e Saturno dalla Luna.