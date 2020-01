Giorni della Merla, cosa e sono e perché vengono chiamati in questo modo

I giorni più freddi dell'anno, secondo la tradizione, vengono chiamati "Giorni della Merla". Cadono durante il 29, il 30 e il 31 di gennaio oppure durante ultimi due giorni di gennaio e il primo di febbraio. Come spesso accade, le storie del folklore non poggiano le loro radici su fatti realmente accaduti, ma solo su storie e leggende.

Le statistiche meteorologiche disponibili per gli ultimi decenni contrastano con il detto popolare, per cui non ci sono elementi scientifici a supporto di tale credenza. Tuttavia, l'origine del detto rimane sconosciuto e ci sono diverse ipotesi. La prima riguarda la storia di alcuni soldati che dovevano trasportare un cannone, chiamato Merla, da una parte all'altra del Po. A causa delle impetuose acque del fiume, però, i soldati non riuscirono ad attraversarlo, così attesero fin quando non si ghiacciò e riuscirono - finalmente - a superarlo.



Per altre fonti la spiegazione della locuzione deriverebbe da una leggenda secondo la quale, per ripararsi dal gran freddo, una merla e i suoi pulcini, in origine neri come i maschi della stessa specie, si rifugiarono dentro un comignolo, dal quale emersero il primo di febbraio, tutti grigi a causa della fuliggine. Secondo la leggenda, visto che si trattava dell'unica merla sopravvissuta, da quel giorno, tutti i merli rimasero sempre con quel piumaggio.



La storia poi, come spesso accade, si modifica in base alla regione in cui viene raccontata. In diverse parti di Italia, infatti, la leggenda viene sempre enunciata in modo differente. Tuttavia, una cosa è certa: i giorni della merla non sono i più freddi dell'anno.