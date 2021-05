Merriam-Webster venderà all'asta un NFT...contenente la definizione di NFT

Continua inesorabile il trend degli NFT, nuova moda nel mondo criptovalute che sta coinvolgendo sempre più artisti e realtà sempre più variegate. L’ultima tra queste è Merriam-Webster, compagnia nota in tutto il mondo per i suoi dizionari, che ha annunciato l’organizzazione di un’asta per un NFT...contenente la definizione stessa di NFT.

Questa bizzarra iniziativa mostra chiaramente la natura dei Non-Fungible Token, definibili come rappresentazioni digitali di opere d’arte o altri oggetti da collezione legati a una blockchain – solitamente Ethereum. L’asta in questione, in termini più “pratici”, permetterà al suo vincitore di essere a tutti gli effetti proprietario della definizione di NFT che verrà stampata poi sui dizionari Merriam-Webster.

Ma come sarà questo NFT? Esattamente come una voce dei vocabolari:

“NFT

abbreviation or noun

: NON-FUNGIBLE TOKEN : a unique digital identifier that cannot be copied, substituted, or subdivided, that is recorded in a blockchain, and that is used to certify authenticity and ownership (as of a specific digital asset and specific rights relating to it)”.

L’asta per questo pezzo sarà disponibile dall'11 al 14 maggio 2021 su OpenSea, il più grande mercato digitale al mondo per criptovalute e NFT. Il miglior offerente, come spiegato precedentemente, vincerà l’NFT e otterrà il collegamento al proprio profilo OpenSea sulla pagina Web ufficiale Merriam-Webster dove verrà poi posta la definizione di NFT.

Il ricavato, invece, andrà completamente all’organizzazione no-profit Teach For All; insomma, sarà un’asta “comica” per beneficienza. Come spiegato da Peter Sokolowski di Merriam-Webster, “Mettendo all'asta l'NFT della nostra definizione di 'NFT', stiamo offrendo alle persone un modo divertente per possedere un po' del pensiero e del significato di Merriam-Webster”.

