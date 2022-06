Questo mese 5 pianeti saranno allineati in cielo: NON fatevi scappare questo raro evento!

Questo mese ci sarà uno speciale allineamento di pianeti all'interno del nostro Sistema Solare. Fortunatamente questi mondi non staranno in fila indiana solo per un giorno, ma addirittura per un mese intero. Le congiunzioni, inoltre, si verificano di solito con tre corpi celesti, mentre questa volta sono ben cinque.

L'ultima volta che i pianeti si sono allineati nel cielo in questo modo è stato nel dicembre 2004. L'unico trucchetto per osservare il raro evento? Nessun telescopio, dovrete soltanto svegliarvi prima dell'alba per vederli nel cielo. Non solo saranno visibili ad occhio nudo, ma appariranno anche in ordine dal Sole: cioè Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno (a proposito, qual è il pianeta più vicino alla Terra?).

Anche se i pianeti sembreranno essere nello stesso punto del cielo per tutto il mese, in realtà si stanno allontanando dalle loro posizioni. Il pianeta più interno del sistema solare - ovvero Mercurio - sarà piuttosto difficile da individuare all'inizio, ma nelle ultime settimane brillerà più di tutti e sarà più in alto nel cielo.

Alla fine di giugno - esattamente il 24 - anche la Luna sarà allineata, e l'evento sarà visibile per circa un'ora prima che la luce del sole coprirà i cinque pianeti e il nostro satellite. Coloro che vivono nell'emisfero settentrionale (quindi tutti gli europei) dovranno individuare Mercurio a est e spostare lo sguardo verso sud per individuare gli altri pianeti. Coloro che vivono nell'emisfero australe dovranno dirigere il loro sguardo a est per cercare Mercurio e poi dirigersi verso nord per individuare l'allineamento.

Questo allineamento, la prossima volta, si verificherà nel 2040. Avete un mese a disposizione per osservarlo, non fatevelo scappare.