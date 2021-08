Il mese di luglio del 2021 è il più caldo della storia dall'inizio delle registrazioni

Proprio all'inizio di quest'anno vi abbiamo riportato che il 2020 è stato l'anno più caldo di sempre da quando sono iniziate le misurazioni. Quest'oggi, invece, vi riportiamo che la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha ufficialmente annunciato che luglio 2021 è stato il mese più caldo della Terra in 142 anni.

I record individuali sono stati superati in molti luoghi della Terra: dall'Europa fino al Nord America. In particolare, la temperatura della superficie terrestre e oceanica durante il mese ha raggiunto 0.93 °C in più rispetto alla media del 20 ° secolo. "Questo nuovo record si aggiunge al percorso inquietante e dirompente che il cambiamento climatico ha stabilito per il mondo", afferma Rick Spinrad, amministratore della NOAA, in una dichiarazione.

A luglio, almeno cinque cupole di calore hanno mostrato la loro potenza contemporaneamente in varie regioni dell'emisfero settentrionale. La notizia arriva dopo la pubblicazione del rapporto dalle Nazioni Unite in cui si sottolinea pesantemente l'emergenza climatica che stiamo vivendo. Il rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti, infatti, mostra prove evidenti del cambiamento del clima da parte degli esseri umani.

Purtroppo la situazione è grave e abbiamo poco tempo per risolverla. Sono tanti gli studi che hanno indagato (e continuano a farlo) sull'argomento, ma la risposta è soltanto una: la colpa dei cambiamenti climatici è principalmente la nostra.