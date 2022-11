Questo mese la popolazione umana arriverà per la prima volta a 8 miliardi

Dall'emergere dei primi esseri umani oltre 2 milioni di anni fa, questo mese per la prima volta la nostra specie raggiungerà gli 8 miliardi di unità al mondo. Così per l'occasione l'Agence France-Presse, una delle agenzie di stampa più importanti e autorevoli al mondo, esamina i capitoli principali della crescita dell'umanità.

I fossili più antichi dei primi esseri umani conosciuti risalgono a 2,8 milioni di anni fa e sono stati trovati nell'Africa orientale, anche se le stime sul numero della popolazione rimasero altamente inaffidabili fino al 19° secolo. Inizialmente le prime tribù di raccoglitori-cacciatori avevano un basso numero di persone perché ognuno di loro avevano bisogno di molta terra per nutrirsi: circa 10 chilometri quadrati a testa.

L'introduzione dell'agricoltura nell'era neolitica, intorno al 10.000 a.C., portò il primo grande salto di popolazione noto, portando i popoli non più a essere nomadi, ma a stabilirsi permanentemente in un luogo per decenni. Secondo le stime, infatti, da circa 6 milioni nel 10.000 a.C., la popolazione mondiale arrivò a 100 milioni nel 2000 a.C. e poi a 250 milioni nel I secolo dopo Cristo.

Questa crescita continuò, per poi scendere clamorosamente durante la "peste nera", evento che in soli otto anni spazzò via fino al 60% della popolazione di Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Tra 1300 e 1400, da 429 milioni di persone, il numero di anime sulla Terra scese a "soli" 374 milioni. Dal 19° secolo in poi, la popolazione iniziò ad esplodere, in gran parte a causa dello sviluppo della medicina moderna e dell'industrializzazione dell'agricoltura, che ampliò l'approvvigionamento alimentare globale.

Dal 1800, la popolazione mondiale è aumentata di otto volte, da circa 1 miliardo a 8 miliardi. Lo sviluppo di vaccini è stato fondamentale secondo molti esperti, ma anche altre piccole rivoluzioni in campo medico e alimentare.