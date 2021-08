Meno di un mese e SpaceX scriverà la storia: arriva la prima 'missione' interamente civile

La società californiana SpaceX negli ultimi anni ha completamente rivoluzionato il modo di concepire i voli nello spazio. Se tutto andrà come previsto, tra meno di un mese avrà luogo la missione "Inspiration4", con un equipaggio interamente composto da civili.

Sarà la prima volta nella storia dell'umanità che si avrà un volo del genere e sia gli ingegneri SpaceX, sia l'equipaggio, sono al settimo cielo e non vedono l'ora di far parte di questa impresa storica per il mondo dell'esplorazione spaziale. La data fatidica è il 15 settembre 2021, e per adesso sembra che tutto stia andando come previsto.

I quattro fortunati partecipanti utilizzeranno la capsula Crew Dragon soprannominata "Resilience" per un viaggio di tre giorni intorno al nostro pianeta. L'equipaggio sarà guidato da Jared Isaacman, un imprenditore miliardario del New Jersey che ha anche finanziato il volo, dando il via alla missione "Insipiration4" (ad oggi l'unico viaggio di turismo spaziale ad aver avuto il proprio spot durante il Super Bowl).

Non ci sarà nessun astronauta professionista a bordo e proprio per questo l'equipaggio - definitivamente selezionato all'inizio del 2021 - ha dovuto lavorato duramente per allenarsi e prepararsi a quella che è una vera e propria avventura spaziale. Tra le varie attività di formazione, l'equipaggio ha avuto la possibilità di allenarsi con diversi jet da combattimento; tutto il percorso per renderli "astronauti momentanei" durerà fino ad una settimana dal lancio.

Il razzo vettore che porterà la capsula nello spazio sarà l'immancabile Falcon 9 sempre della SpaceX, che prenderà il volo dal Kennedy Space Center's Historic Launch Complex 39A, ovvero lo stesso complesso da cui sono state lanciate le missioni Apollo e Shuttle.

Se cercate più informazioni su questa avvincente esperienza, qui trovate il sito ufficiale di "Inspiration 4".