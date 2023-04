Un mese con Xiaomi 13 Pro: esperienza al top tra performance e fotocamera

Se nella nostra recensione di Xiaomi 13 Pro abbiamo già tracciato un quadro complessivo sul dispositivo top di gamma della famiglia Xiaomi 13, è giunto il momento di fare il punto della situazione anche sul lungo periodo.

Nel corso di ormai più di un mese, infatti, il nostro Riccardo ha continuato a utilizzare il nuovo Xiaomi 13 Pro come dispositivo principale per conoscerlo ancora più a fondo e potervi raccontare qualcosa in più su quel che vi aspetta a medio termine da questo smartphone.

Nel video che trovate in apertura scoprirete qualcosa in più sulle sue prestazioni e sull'affidabilità nelle principali attività quotidiane, ma anche qualche riflessione più approfondita sulla partnership con Leica che ha portato a un comparto fotografico "monumentale", ma non solo per dimensioni.

Inoltre, ci sarà spazio per le performance pure, aspetto in cui Xiaomi 13 Pro non può fare altro che eccellere in virtù della presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, e di conseguenza anche per il gaming in mobilità, tassello fondamentale per moltissimi degli utenti che puntano lo sguardo sui dispositivi di questa caratura prestazionale.

Di quest'ultimo aspetto, oltretutto, vi abbiamo parlato in maniera ancora più specifica nel nostro speciale su Xiaomi 13 Pro nel gaming, ma era giusto lanciarsi in qualche riflessione in tal senso dopo averlo utilizzato per diverse settimane.