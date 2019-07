Vai a messa la domenica? Il tuo operatore telefonico lo sa, i conservatori americani pure

Gli inserzionisti non si limitano a raggiungerti sulla base di quello che fai. La geolocalizzazione gli consente di conoscere anche le tue abitudini nel mondo vero, capendo che tipo di prodotti venderti sulla base dei posti che visiti. Il documentario The Brink svela come i conservatori americani abbiano raggiunto i cattolici nel 2018.

"Abbiamo veicolato un messaggio attraverso CatholicVote, non tanto per votare un tizio specifico. Ma per convincere tutti i cattolici ad andare là fuori e compiere il loro dovere (...)", ha svelato proprio Steve Bannon davanti alle telecamere del documentarista Allison Klayman. Ovviamente Bannon sapeva che i cattolici dell'Iowa avrebbero, com molta probabilità, sostenuto i politici repubblicani.

In questo caso non si parlava di targhetizzare gli americani che si riconoscono come cattolici. L'obiettivo era quello di raggiungere il nucleo di fedeli osservanti, quelli che a messa ci vanno per davvero.

Bannon e CatholicVote hanno utilizzato i dati degli operatori della rete mobile, come T-Mobile e T&T Mobility. "Se il tuo telefono è mai stato in una chiesa cattolica, è pazzesco, loro hanno quel dato", ha rivelato Bannon. "Loro sanno letteralmente chi è stato in una chiesa cattolica e ogni quanto".

I dati, continua il guru dell'alt-right americana, gli sono stati venduti direttamente dalle compagnie telefoniche.

Non è la prima volta in cui sentiamo parlare di come sia possibile individuare un utente a fini pubblicitari sulla base dei suoi spostamenti. I lobbisti americani in più occasione hanno tentato di influenzare il Presidente Trump e il suo staff proprio in questo modo.