Messa in luce la straordinaria capacità di questo insetto di riconoscere i volti 'amici'

Uno studio mette in luce come un gruppo di insetti stia evolvendo una capacità sociale molto particolare: quella di riconoscere i volti dei loro conspecifici.

L’evoluzione agisce in maniera strana ed a volte apparentemente inspiegabile. Ed è proprio questo quello che sta succedendo ad una specie molto particolare di insetto chiamata volgarmente vespa della carta settentrionale (Polistes fuscatus) che sta evolvendo la capacità di riconoscere il volto dei propri conspecifici. Questa capacità evolutiva, ci dicono gli scienziati, ha iniziato a svilupparsi solamente nelle ultime migliaia di anni e, per dimostrarlo, gli esperti hanno studiato il genoma della vespa della carta e lo hanno confrontato con un’altra specie, evolutivamente molto vicina, cercandone le differenze. Gli insetti che hanno la capacità di riconoscere i volti sono veramente pochi e gli scienziati si sono chiesti come mai l’evoluzione stia premiando questa abilità.

La capacità di riconoscimento di questi animali è stata messa in risalto con un esperimento semplice e geniale: gli scienziati hanno colorato il volto di alcuni membri di una colonia di questi insetti, alterandone, così, i tratti. Questi insetti con il viso colorato, una volta rimessi all'interno della colonia, suscitavano, negli altri, comportamenti aggressivi. Via via che, però, passava il tempo gli insetti “marchiati” venivano accettati dagli altri membri della colonia perché i loro volti colorati venivano riconosciuti come volti familiari. Come ci dicono gli scienziati, un tale comportamento implica una maggiore specializzazione di molti centri nervosi come, per esempio, la memoria a lungo termine e una elaborazione delle informazioni visive dei tratti facciali.

Questa capacità degli insetti di riconoscere i volti dei loro simili è importante anche, per esempio, per la vespa tropicale. All'interno degli alveari di questa specie vi possono essere più regine: risulta quindi evidente l’importanza della capacità di riconoscere la regina “giusta”, quella cioè che domina l’intero alveare e che depone le uova da cui nascono individui femmina, mentre le altre regine producono uova da cui si sviluppano solo maschi. Questa ricerca mette inoltre in evidenza anche un altro fattore. Apparentemente sembra, infatti, che l’evoluzione di questi comportamenti di origine cognitiva si sviluppi molto rapidamente.