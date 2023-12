Messaggi di Google potrebbe finalmente consentire di modificare i messaggi inviati

Mentre si continua a parlare dell’applicazione Beeper Mini per Android, un nuovo rapporto pubblicato da Spandroid riferisce che Google potrebbe consentire agli utenti che si affidano alla propria applicazione Messaggi di modificare i messaggi inviati in caso di errori.

Occorre precisare che al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma gli indizi lasciano poco spazio ai dubbi.

L’ultima versione beta dell’applicazione contiene alcune stringhe di codice che lasciano poco spazio ai dubbi: un’analisi del file APK ha rivelato la presenza di quattro flag che suggeriscono come Google sia al lavoro sulla funzionalità. I tag includono le funzioni bugle.enable_edit_ui, bugle.load_edit_history.bugle.process_incoming_edits e bugle.process_outgoing_edits.

Il primo tag sembra riferirsi all’interfaccia utente per la funzionalità di modifica dei messaggi, mentre il secondo descrive la capacità di visualizzare la cronologia di tali modifiche. Gli altri due invece si occupano dell’elaborazione delle modifiche per i mittenti ed i destinatari.

Non è chiaro a che punto sia lo sviluppo della feature, tanto meno quando sarà disponibile per un pubblico più ampio. Sempre dal fronte Android, oggi è emerso che Android 14 includerà la funzionalità Spazio Privato, che consentirà di nascondere le applicazioni come avviene sui Galaxy.