Uno dei messaggi del killer Zodiac è stato decifrato dopo 51 anni: ecco cosa dice

Alla fine degli anni sessanta del XX secolo un serial Killer americano uccise cinque persone tra il dicembre 1968 e l'ottobre 1969. L'identità dell'assassino rimane ancora oggi sconosciuta e si faceva chiamare "Zodiac", nome coniato dallo stesso killer in una serie di lettere che mandava alla polizia (insieme a crittogrammi o messaggi cifrati).

Dopo 51 anni di sforzi e innumerevoli tentativi, secondo quanto riferisce il San Francisco Chronicle, un gruppo di esperti ha finalmente decifrato un messaggio inviato dal killer. Il messaggio decifrato è noto come "340" (il numero dei caratteri che contiene) e fu mandato nel 1969 al San Francisco Chronicle.

Il codice 340 è stato decifrato dal programmatore americano David Oranchak, dal programmatore belga Jarl Van Eycke e dal matematico Sam Blake. Il messaggio originale, secondo chi l’ha decifrato, è questo (senza punteggiatura e in maiuscolo):

"I HOPE YOU ARE HAVING LOTS OF FUN IN TRYING TO CATCH ME THAT WASNT ME ON THE TV SHOW WHICH BRINGS UP A POINT ABOUT ME I AM NOT AFRAID OF THE GAS CHAMBER BECAUSE IT WILL SEND ME TO PARADICE ALL THE SOONER BECAUSE I NOW HAVE ENOUGH SLAVES TO WORK FOR ME WHERE EVERYONE ELSE HAS NOTHING WHEN THEY REACH PARADICE SO THEY ARE AFRAID OF DEATH I AM NOT AFRAID BECAUSE I KNOW THAT MY NEW LIFE IS LIFE WILL BE AN EASY ONE IN PARADICE DEATH".

"Spero che vi stiate divertendo molto a cercare di catturarmi. Non ho paura della camera a gas perché mi manderà in Paradiso molto, prima perché ora ho abbastanza schiavi pronti a lavorare per me". Gli esperti hanno eseguito oltre 650.000 simulazioni per determinare la corretta direzione di lettura dei caratteri, scoprendo che il codice era separato in tre parti. È stato allora che gli esperti hanno iniziato a leggere i caratteri in diagonale. Infine, dopo essersi accorto di un errore fatto da Zodiac, il codice è stato risolto.