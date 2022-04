Quali potrebbero essere i messaggi più spaventosi da ricevere dagli alieni?

Non c'è da stupirsi, dopo anni di pandemia, calamità naturali e conflitti in corso, che le persone stiano fantasticando anche sull'ipotesi di ricevere messaggi dagli alieni, come esplorato in un nuovo simpatico thread di Reddit, anche se, come molti hanno notato, un contatto con una civiltà extraterrestre potrebbe rivelarsi una incognita.

Così come il paradosso del gatto di Schrödinger, infatti, potrebbe essere sia una buona che una cattiva notizia. Ma cosa sarebbe peggio? Ricevere una chiamata alle armi, un avvertimento a non opporre resistenza, un grido d'aiuto o una "geremiade"?

Ecco dunque, alcuni dei più inquietanti (probabili) messaggi che la mente, degli utenti del famoso sito web, ha partorito.

"Avviso al popolo della Terra: Popolo della Terra, attenzione, prego..."

Citando la distruzione della Terra da parte dei Vogon, tratto dall'inimitabile "Guida galattica per autostoppisti" di Douglas Adams, questo utente ha unito le due cose peggiori dell'Universo (specie bellicose e burocrazia) per dipingere un quadro esilarante e cupo.

"Probabilmente un segnale che indicherebbe che abbiamo spedito onde radio per secoli ma che c'è qualcosa di grosso e brutto là fuori che ci ascolta".

L' unica cosa più spaventosa della consapevolezza di essere stati ascoltati, sarebbe quella di sapere di esserlo stati ma di ricevere una risposta da qualche civiltà aliena orribile e pericolosa, pronta a mettere le mani sul pianeta azzurro.

"Io spero invece in qualsiasi cosa possiamo comprendere".

Questo utente, positivamente, crede che qualsiasi comunicato alieno potremo mai ricevere (e capire), ci farà comunque impazzire di entusiasmo.

"Credo che al momento nessun messaggio alieno possa spaventare, o sconcertare, qualcuno. Le persone saranno infatti divise tra il fregarsene o farne un meme da postare sui social".

Con questo messaggio l'internauta voleva forse sottolineare che abbiamo affrontato così tanti eventi negativi che a questo punto nulla può più spaventarci... o semplicemente che la nostra società è ormai solo dedita all'apparenza del momento?

Concludiamo con quello che forse è il più drammatico ma realistico, in cui l'utente immagina di ricevere l'ultimo messaggio di una civiltà avanzata ormai annientata da qualche calamità.

"In realtà, credo che qualsiasi tipo di messaggio di soccorso, o addirittura funebre (una specie di epitaffio cosmico) lasciato da una civiltà ormai scomparsa, sarebbe la cosa più terrificante da sentire. Perché, anche se possiamo immaginare un disastro planetario capace di spazzarci via, trovare prove concrete che ciò accada renderebbe la minaccia molto più reale ed inquietante".

E secondo voi, quale potrebbe essere il messaggio più spaventoso che potremmo ricevere da una eventuale razza aliena intelligente?

Se volete anche partecipare alla discussione su Reddit, questo è il link "What would be the scariest message to receive from aliens".