Messaggi spaziali: La NASA sta comunicando a milioni di km di distanza

Comunicare tra noi è qualcosa di semplice e naturale, anche a migliaia di km di distanza. Non è però così semplice quando si parla di distanze che vanno oltre il nostro amato pianeta e sappiamo quanto sia fondamentale riuscire a farlo in modo rapido con una sonda ai confini del sistema solare o magari, chissà, con una futura base su Marte.

Ad oggi, infatti, vengono ancora utilizzate le tradizionali onde radio per comunicare con veicoli spaziali distanti, ma frequenze di luce più elevate, come il vicino infrarosso, offrirebbero un aumento notevole della larghezza di banda e quindi un enorme incremento della velocità dei dati.

Per questo motivo la NASA sta portando avanti una serie di test, noti come "First Light", facenti parte dell'esperimento "Deep Space Optical Communications" (DSOC) con l'obiettivo di mantenere un collegamento stabile con la sonda Psyche, durante il suo lungo peregrinare verso l'omonimo asteroide metallico.

La missione infatti, iniziata il 13 ottobre 2023, vede impegnata la navicella NASA-ASU in un importante viaggio di diversi anni verso la fascia degli asteroidi tra Marte e Giove per studiare proprio uno di loro, 16 Psyche, il più grande e massiccio degli asteroidi di tipo M.

Ciò evidenzia l'importanza di riuscire ad avere a disposizione un sistema di comunicazione innovativo che permetta di ottenere immagini di massima qualità e nel minor tempo possibile. Ed il risultato ottenuto dagli esperti della NASA lo scorso novembre 2023 fa ben sperare.

I tecnici infatti sono riusciti a tramettere con successo messaggi tramite laser su una distanza di quasi 16 milioni di chilometri, circa 40 volte la distanza tra la Terra e la Luna, un risultato storico che ha rappresentato il primo invio di comunicazioni ottiche attraverso una tale distanza.

La Dott.ssa Trudy Kortes, direttrice del "Technology Demonstrations" presso la sede centrale della NASA, ha dichiarato: "Il raggiungimento dell'obiettivo Prima Luce è una delle tante tappe fondamentali del DSOC nei prossimi mesi, che aprirà la strada a comunicazioni a più alta velocità di trasmissione di dati in grado di inviare informazioni scientifiche, immagini ad alta definizione e video in streaming a sostegno del prossimo grande balzo dell'umanità".

D'altronde, tutt'ora facciamo affidamento su una tecnologia simile incorporata nelle fibre ottiche per le nostre comunicazioni terrestri ad alta velocità, se quindi (in futuro) saremo in grado di inviare messaggi video ad alta definizione da e verso Marte senza un ritardo significativo, l'attuale progetto della NASA sarà stato quel passo avanti che ci avrà portato verso il completamento di una tale tecnologia.

La sonda Psyche, prossimamente, ha in previsione un importante sorvolo attorno al "Pianeta Rosso" (pianeta che non smette di stupire), una splendida occasione per continuare ad effettuare test atti a perfezionare e migliorare questo innovativo metodo di comunicazione laser nel vicino infrarosso, in modo da valutarne velocità ed affidabilità.

