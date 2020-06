Il messaggio di Apple agli iPhone rubati durante le proteste negli USA: 'sei tracciato'

Con una mossa diplomatica, Apple ha voluto invitare coloro che hanno trafugato gli iPhone dagli Apple Store durante le proteste di questi giorni negli USA a restituirli in quanto sono "tracciati". La compagnia di Cupertino, inoltre, ha anche provveduto a disattivare gli smartphone, il che li ha resi praticamente inutilizzabili.

Gli screenshot della schermata d'errore hanno immediatamente fatto il giro del web e sui social network come Twitter sono stati tanti ad aver pubblicato le loro testimonianze. In una delle immagini maggiormente riprese si legge quanto segue: "per favore, restituiscilo ad Apple Wainut Street. Questo dispositivo è stato disabilitato ed è tracciato. Le autorità locali saranno allertate".

Negli ultimi giorni sono stati tanti gli Apple Store vandalizzati e saccheggiati da coloro che si sono intrufolati nei cortei in memoria di George Floyd. In particolare, sono riportati danni ingenti a quelli di New York, Filadelfia e Washington, che avevano riaperto i battenti dopo quasi due mesi di lockdown a causa del Coronavirus.

Apple non ha rilasciato alcun commento a riguardo, ma è cosa nota che se si tenta di rubare un dispositivo da uno dei brand store del colosso di Cupertino, questo viene disabilitato rapidamente e tracciato grazie al software installato al suo interno.

Negli ultimi anni gli Apple Store sono stati oggetto di vari furti, ma difficilmente i malviventi sono riusciti a piazzarli proprio per le misure di sicurezza messe in campo da Apple.