Un messaggio in una bottiglia inviato nel 1985 è tornato dal suo proprietario

C'è ancora chi manda messaggi nelle bottiglie e, no, a quanto pare non si tratta di una cosa vista nei film o nei libri. Dopo che la tempesta tropicale Isaias si è abbattuta sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti ha lasciato qualcosa di insolito: un messaggio all'interno di una bottiglia.

La bottiglia è stata notata da un uomo che stava navigando con la sua canoa lungo il fiume Broadkill del Delaware. Dopo averla vista meglio, quella che sembrava un mero pezzo di spazzatura si è rivelata essere una bottiglia con all'interno un messaggio. Parti della lettera che ha trovato recitano come segue:

"Ci piacciono molto gli animali. Hai animali domestici? Abbiamo un cane ... Per favore, rispondi quando ricevi questo messaggio e parlaci di te." L'uomo ha trovato il messaggio a circa tre chilometri dalla costa pochi giorni dopo che la tempesta tropicale Isaias aveva attraversato la regione. Così, incuriosito dalla faccenda, il canoista ha contattato la famiglia che ha lanciato il messaggio, che a quanto pare vive lì vicino.

La lettera è stata scritta nel 1985 da Cathi Riddle e sua cugina Stacey Wells, cresciuti nella zona. "Io e mia cugina stavamo in spiaggia e abbiamo deciso di scrivere la lettera e inviarla per vedere fino a dove sarebbe arrivata", afferma Riddle. Il messaggio, lanciato 35 anni prima, è stato consegnato alla fine di agosto 2020.

La tradizione del messaggio in bottiglia è svanita, poiché esistono mezzi estremamente più veloci per mettersi in contatto con sconosciuti di tutto il globo, come internet. Tempo fa, ovviamente, la situazione era diversa. Nel 2019, infatti, un uomo si è imbattuto in un vecchio messaggio in una bottiglia in Alaska. La lettera è stata scritta da un capitano Anatoly Botsanenko che aveva lanciato la sua lettera nel mare sovietico nel 1969.

Certo, senza alcun dubbio si tratta di qualcosa di affascinante anche oggi, ma meglio evitare di lanciare bottiglie in mare, ne abbiamo buttate già troppe!