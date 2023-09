Messaggio di emergenza in arrivo in Italia: non preoccupatevi, è un test

In seguito alle prime avvisaglie relative ai test IT-Alert, è arrivato il momento dell'effettivo avvio della fase sperimentale di settembre 2023. A partire dalla settimana in arrivo, infatti, arriveranno messaggi di emergenza sugli smartphone, nonostante non ci sia chiaramente da preoccuparsi.

Vale però la pena ricordarsi il calendario dei test a seconda delle regioni coinvolte, visto che il messaggio (di cui potete vedere un factsimile nell'immagine di copertina) non verrà mostrato a tutti nella stessa giornata. Di seguito dunque i dettagli, regione per regione.

Quando arriverà il messaggio IT-Alert, a seconda della regione

12 settembre : Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche.

: Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche. 14 settembre : Piemonte, Puglia e Umbria.

: Piemonte, Puglia e Umbria. 19 settembre : Basilicata, Lombardia e Molise.

: Basilicata, Lombardia e Molise. 21 settembre : Lazio, Valle d'Aosta e Veneto.

: Lazio, Valle d'Aosta e Veneto. 26 settembre : Abruzzo, Liguria e Provincia Autonoma di Trento.

: Abruzzo, Liguria e Provincia Autonoma di Trento. 13 ottobre: Provincia Autonoma di Bolzano.

Per il resto, la Protezione Civile ha indicato che le date indicate potrebbero eventualmente subire variazioni "nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali dovessero essere impegnati in attività per eventuali allerte che dovessero essere in atto in quei giorni o per situazioni di emergenza".

A che ora arriverà la notifica di emergenza (non c'è da preoccuparsi)

In ogni caso, vale la pena esplicitare che, come d'altronde già avvenuto in precedenza, la notifica arriverà attorno alle ore 12, ovviamente sugli smartphone accesi e con connessione telefonica.

A cosa serve il messaggio IT-Alert

Per quel che riguarda il motivo di questo messaggio, si fa riferimento a un test del sistema nazionale di emergenza, pensato anche per far conoscere il funzionamento del servizio alle persone. L'obiettivo finale è quello di utilizzare tutto per rendere note alla popolazione "gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso".

Per il resto, se cercate maggiori indicazioni, potreste voler approfondire il portale ufficiale di IT-Alert.