Messaggio in evidenza per 2,5 minuti su Twitch? Il costo è di 100 dollari

In seguito alla questione dei browser specifici per Twitch, torniamo a fare riferimento alla nota piattaforma di livestreaming. Infatti, quest'ultima sta testando nuovi metodi di monetizzazione.

Secondo quanto riportato da Engadget e TechCrunch, la piattaforma di proprietà di Amazon sta mettendo alla prova con alcuni canali selezionati la possibilità per gli spettatori di mettere in evidenza per un po' di tempo i messaggi in chat. In che modo? Pagando, come ben potete immaginare.

A tal proposito, la funzionalità, chiamata Elevated Chat e spiegata direttamente sul portale ufficiale di Twitch, non fa altro che "fissare" un messaggio affinché sia lo streamer che gli altri utenti che stanno guardando la diretta non se lo perdano.

In parole povere, si tratta di una sorta di "richiamo dell'attenzione", che potrebbe risultare utile per gli utenti che vogliono far notare un messaggio, magari in contesti in cui ci sono molti spettatori che scrivono in chat. Quali sono i costi per gli utenti? Si parte da 5 dollari per mettere in evidenza un messaggio per 30 secondi.

10 dollari equivalgono invece a un minuto, mentre 1,5 minuti costano 25 dollari. Per 2 minuti si arriva a 50 dollari, ma per 2,5 minuti si raggiungono i 100 dollari. Il posizionamento dei messaggi in questa fase di test può essere nella parte alta della chat o nella parte bassa del video.

Sembra che attualmente sia prevista la comparsa di un singolo messaggio per volta, dunque ci dovrebbe essere una sorta di "lista d'attesa". Le fonti fanno poi notare che anche su YouTube esiste una funzionalità simile, chiamata in quel caso Super Chat, ma lì 100 dollari usualmente consentono di "fissare" un messaggio per un'ora.

In ogni caso, la fase di test durerà un mese. Si deciderà poi di espandere ulteriormente la funzionalità? Staremo a vedere.