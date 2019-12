Un messaggio manda in crash Whatsapp e cancella le conversazioni, il video

Grave falla di sicurezza scoperta in Whatsapp: un singolo messaggio infatti manderebbe non solo in crash l'applicazione, ma cancellerebbe anche l'intera cronologia delle chat di gruppo. Gli sviluppatori dell'app sono stati informati dai ricercatori di Check Point, ed avrebbero già provveduto a rilasciare il fix.

Le implicazioni di questa falla, che fortunatamente ancora non è stata sfruttata, potrebbero essere molto gravi: un utente infatti potrebbe seminare il panico inviando il messaggio in una chat di gruppo.

Il bug è talmente grave che gli utenti interessati sarebbero costretti a disinstallare e reinstallare l'applicazione sul proprio telefono per poterla riutilizzare. A procedura terminata, inoltre, non sarebbe nemmeno possibile tornare alla chat di gruppo e recuperare la cronologia dei messaggi inviati all'interno.

Check Point invita gli utenti a tenere sempre aggiornata l'applicazione tramite il Play Store di Google e l'App Store di iOS. "La capacità di impedire alle persone di utilizzare Whatsapp e di eliminare informazioni preziose dalla cronologia delle chat di gruppo è un'arma molto potente" ha dichiarato a The Independent Oded Vanunu, responsabile della ricerca di Check Point, secondo cui il bug sarebbe stato scoperto per la prima volta ad agosto 2019, con tanto di video non elencato su YouTube in cui viene spiegato come un malintenzionato potrebbe sfruttare la falla.

Il fix è incluso nella versione 2.19.58 di Whatsapp, rilasciata a metà settembre. Un ingegnere software della società controllata di Mark Zuckerberg ha voluto ringraziare Check Point per il lavoro effettuato e per aver scovato la falla.