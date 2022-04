Ecco il nuovo messaggio con cui gli scienziati comunicheranno agli alieni

Esiste la vita nell'Universo? Non lo sappiamo, sicuramente sì ma per adesso non abbiamo trovato alcuna prova. Gli scienziati cercano di individuarla da decenni ormai e, nonostante numerosi messaggi e ricerche, non abbiamo trovato nulla. La scienza non si arrende, ed è giunto il momento di aggiornare il nostro messaggio agli alieni.

Per questo motivo i ricercatori hanno creato un nuovo "comunicato" da trasmettere alla possibile vita intelligente che potrebbe essere là fuori. Chiamato Beacon in the Galaxy (BITG), l'sms cosmico è stato ideato dallo scienziato del Jet Propulsion Laboratory della NASA Jonathan Jiang e colleghi. I dettagli sono stati discussi in uno studio pubblicato all'inizio di marzo.

Si tratta di un messaggio in codice binario sviluppato per le possibili civiltà all'interno della nostra galassia, la Via Lattea. Quest'ultimo "include concetti matematici e fisici di base per stabilire un mezzo di comunicazione universale". Non solo: il codice include un grafico di due esseri umani, completo di una lezione di anatomia, dettagli sul DNA, la tavola periodica e un invito a rispondere.

Si tratta di un messaggio che molto probabilmente non riceverà mai risposta per diversi motivi. Potrebbe essere inviato, ad esempio, con una tecnologia talmente arcaica che i possibili ricevitori non riusciranno neanche a captarlo. Secondo alcuni scienziati, infatti, gli alieni potrebbero addirittura comunicare solo con la luce delle stelle.

Nonostante il grande gesto, molti scienziati affermano che non dovremmo mai metterci in contatto con la vita dell'Universo.