Il messaggio segreto di questa illusione ottica può essere letto da pochi prescelti

Anche oggi vogliamo mostrarvi un'illusione ottica che ha fatto andare in pappa il cervello di molti utenti del web, per questo motivo il messaggio segreto che si cela all'interno dell'immagine può essere letto da pochi prescelti. Solo alcuni, infatti, potrebbero essere in grado di capire cosa c'è scritto: e voi?

Oltre all'immagine completa che potrete osservare in calce alla notizia, vi diamo un piccolo indizio: l'illusione è stata progettata per ingannare le persone in quanto nasconde un numero e una parola. Conosciuto come "Hermann", il rompicapo ti consente di vedere una vasta gamma di dettagli sia luminosi che scuri.

Questo è possibile perché le cellule della retina che regolano la luminosità di un'immagine modificano anche l'intensità del segnale luminoso. Il tipo di illusione qui presentato ha ricevuto un picco di popolarità negli anni '90 e sono formalmente chiamati anche come "autostereogrammi", e hanno lo scopo di creare un'illusione ottica tridimensionale da un'immagine bidimensionale.

Se volete osservare un'opera più classica, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa illusione dove dovrete trovare il cavallo in 7 secondi. Questi enigmi del web sono molto popolari perché mettono alla prova lo spirito di osservazione e le capacità logiche di coloro che cercano di risolverli; altri, invece, vengono utilizzati dagli scienziati per cercare di capire il funzionamento della materia grigia di alcuni soggetti.