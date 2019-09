Il messaggio segreto nascosto da Apple nel video recap del keynote pubblicato su YouTube

Al termine del ricco keynote del 10 Settembre, Apple ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video recap da 2 minuti dell'evento, per consentire a coloro che non hanno avuto modo di seguirlo in diretta di recuperarlo. Al suo interno però è nascosto un simpatico easter egg.

Mentre scorrevano gli annunci dei nuovi iPhone 11 ed Apple Watch Series 5, infatti, compare per poche frazioni di secondi una Blue Screen of Death. La scoperta è stata effettuata sul subreddit di Apple dall'utente Gcarsk, il quale ha avuto l'abilità di bloccare lo schermo intorno al minuto 1:23, per leggere il contenuto della schermata.

All'interno è presente il seguente messaggio:

"Error 09102019

This is just a thought. But it might be nice to have some sort of easter egg message in here for the hard core Apple fans that will stop the video.

01010011 01101111 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110100 01101111 01101111 01101011 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01110100 01101001 01101101 01100101 00100000 01110100 01101111 00100000 01110100 01110010 01100001 01101110 01110011 01101100 01100001 01110100 01100101 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00111111 00100000

01010111 01100101 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110″.

Le indicazioni e curiosità sono tante. Innanzitutto il codice dell'errore è un chiaro rimando alla data dell'evento, appunto il 10 Settembre 2019, ma non è tutto. Apple infatti prima afferma che "questo è solo un pensiero, ma potrebbe essere una sorta di messaggio nascosto in un easter egg per i fan hard core di Apple che lo riusciranno a leggere".

Decodificando il codice binario si ottiene un altro messaggio: "so you took the time to translate this? We love you", che tradotto significa "hai impiegato del tempo per decodificare questo? Ti vogliamo bene".