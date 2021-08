Messi spinge le visite di Flightradar: in 67mila persone seguono l'aereo verso il PSG

L'arrivo di Messi al PSG spinge anche le visite di Flightradar, la piattaforma online che permette di seguire in tempo reali gli aerei di quasi tutto il mondo. Nel momento in cui si è sparsa la voce del volo del sei volte Pallone D'Oro da Barcellona a Parigi, i tifosi si sono riversati sul sito per seguirlo.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, il jet privato dell'ex Barcellona che tra pochissimi minuti dovrebbe arrivare all'aeroporto di Parigi è seguito da 67mila persone, un numero che potrebbe riempire qualsiasi stadio di una big d'Europa, a dimostrazione di come quello che si preannuncia essere il colpo del secolo sia molto atteso da parte di tutti.

Il fermento del web ricorda a grandi linee quello che hanno vissuto i tifosi della Juventus con l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino qualche anno fa: anche all'epoca alcuni appassionati della Vecchia Signora avevano "scovato" il volo con a bordo il presidente Andrea Agnelli che era andato personalmente in Grecia per far firmare il contratto al fenomeno portoghese.

Tra pochi minuti Messi atterrerà a Parigi, per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi firmare il contratto con il PSG da 35 milioni di Euro all'anno per due anni con opzione per il terzo.