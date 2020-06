In Messico potrebbe essere stato trovato il più grande e antico monumento Maya

In nuovo documento pubblicato sulla rivista Nature viene descritta la scoperta una gigantesca struttura lunga quasi un chilometro e mezzo, quella che potrebbe rappresentare il monumento più antico e più grande dell'antica civiltà Maya mai trovato. Chiamato Aguada Fénix, il sito si trova nello stato di Tabasco, alla base del Golfo del Messico.

Prima d'ora, infatti, il sito Maya di Ceibal era ritenuto il più antico centro cerimoniale, risalente al 950 a.C. Aguada Fénix misura più di 1.400 metri di lunghezza nella sua massima estensione, e risale a un arco temporale simile, con i ricercatori che stimano che sia stato costruito tra il 1000 e l'800 a.C.; le sue dimensioni e portata lo rendono diverso da qualsiasi altra struttura trovata prima.

"Per quanto ne sappiamo, questa è la più antica costruzione monumentale mai trovata nell'area Maya e la più grande dell'intera storia preispanica della regione", spiegano i ricercatori. Questa struttura si è nascosta in bellavista per secoli, sotto gli occhi dei messicani. I rilievi aerei, tuttavia, hanno rilevato l'anomalia, scoprendo una piattaforma elevata che misura 1.413 metri da nord a sud e 399 metri da est a ovest e si estende fino a 15 metri sopra l'area circostante.

Il sito potrebbe essere estremamente importante per aiutarci a capire di più sul funzionamento di queste società umane. "Questo tipo di comprensione ci dà importanti implicazioni sulla capacità umana e sul potenziale dei gruppi umani", continuano i ricercatori. "Potrebbe non essere necessariamente necessario un governo ben organizzato per realizzare questo tipo di progetti enormi. Le persone possono lavorare insieme per ottenere risultati sorprendenti".