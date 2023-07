Messico: ritrovato l'ingresso al 'mondo dei morti'

In Messico, al di sotto di una chiesa del Seicento si nasconde un labirinto vecchio più di mille anni. Per gli Zapotechi, la struttura sacra rappresentava l’ingresso al mondo dei morti.

Non si tratta dell’ultimo rumor su Indiana Jones di Betsheda ma di una scoperta reale compiuta da un team di archeologi messicani. Per trovare le strutture sotterranee i ricercatori hanno utilizzato tre metodi di scansione: radar specifici per il terreno (che misurano le riflessioni delle onde elettromagnetiche), tomografia della resistività elettrica (che misura l'andamento delle correnti elettriche nel suolo) e tomografia sismica (che sfrutta la propagazione delle onde sismiche). Combinando i dati di queste tecniche il team ha scoperto che, come nei migliori film, l’ingresso del labirinto è nascosto proprio dall’altare della chiesa.

Gli Zapotechi regnarono sulla parte meridionale dell’America Centrale fino al quindicesimo secolo, quando furono conquistati dagli Aztechi. Successivamente gli Aztechi furono decimati da un’epidemia e poi nel Seicento arrivarono gli spagnoli, che costruirono una chiesa sul sito, isolando completamente il labirinto. Furono proprio i missionari spagnoli a testimoniare l’esistenza del luogo sacro: gli scritti del 1674 del padre domenicano Francisco de Burgoa descrivono un tempio sotterraneo che comprende quattro ampie camere interconnesse da numerose caverne e vicoli.

Il ritrovamento fa parte di un progetto più ampio che ha l’obbiettivo di individuare monumenti antichi e di valutarne il rischio sismico e geologico, in modo che gli esperti possano assicurarne la conservazione per le generazioni future.