Venduto all'asta un antico kit per uccidere i vampiri dal costo esorbitante

Il mito dei vampiri qualche secolo fa era sicuramente più sentito di oggi; non per quanto riguarda l'intrattenimento, ma a causa del terrore che gli abitanti avevano per queste creature. Proprio per questo motivo non era raro trovare dei "kit anti-vampiro" in casa, come quello che è stato venduto recentemente.

L'asta è stata condotta all'Hansons Auctioneers del Regno unito e l'oggetto è stato venduto per circa 15.000 euro, sei volte il prezzo stimato, dopo che le offerte sono arrivate da tutto il mondo. Cosa si trova all'interno di questa costosa e antica scatola? Tutto il necessario per annientare gli "sgherri" di Dracula.

Stiamo parlando di un set coordinato di pistole, una fiaschetta di ottone contenente polvere da sparo, acqua santa, una Bibbia, un martello di legno con tanto di paletto, candelieri di ottone e grani del rosario. La scatola contiene anche documenti della Metropolitan Police, una forza che serve l'area più vasta intorno a Londra.

Il kit apparteneva un tempo a Lord Hailey (dal 1872 al 1969), un aristocratico britannico e amministratore dell'India coloniale. "È interessante sapere che un membro del più alto ordine sociale aristocratico, un uomo con un posto nella Camera dei Lord, ha acquisito questo oggetto", ha dichiarato il proprietario della casa d'asta. "Eppure, nel bel mezzo della sua illustre carriera, è stato attratto da questo kit per uccidere i vampiri. È comprensibile. Questi oggetti sono allo stesso tempo curiosi e intriganti."

A proposito, sapete invece che il mito dei vampiri potrebbe essersi diffuso a causa della porfiria?