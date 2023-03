Aveva messo in dubbio la disabilità di un dipendente Twitter licenziato: Musk si scusa

Nella giornata di ieri abbiamo parlato del surreale scambio di tweet tra Elon Musk ed un dipendente Twitter licenziato, che nelle ore successive alla pubblicazione della nostra notizia si è ulteriormente arricchito con altri elementi.

A quanto pare, Thorleifsson - che su Twitter è attivo con il nickname “Halli” - soffre di distrofia muscolare. Musk inizialmente ha messo in dubbio anche tale affermazione ed ha twittato che l’ex ingegnere ha “un account Twitter importante ed attivo ed è ricco”, ed il motivo “per cui ha reso pubblica la sua storia è la vendetta”, oltre che la necessità di trovare un nuovo lavoro. A quanto pare durante lo scambio di tweet l’ingegnere sarebbe stato formalmente informato del suo licenziamento, e probabilmente lo stesso CEO è stato messo al corrente della malattia di cui soffre.

Infatti, nelle ore successive Musk ha twittato pubblicamente le sue scuse: “vorrei scusarmi con Halli per aver frainteso la sua situazione. I miei tweet erano basati su cose che mi erano state dette che non erano vere o, in alcuni casi, vere, ma non significative. Sto valutando la possibilità di farlo rimanere in Twitter”. L’ex dipendente Twitter ha controbattuto dicendo che “avete tutto il diritto di licenziamenti, ma sarebbe stato carino informarmi”.

Non è chiaro cosa abbia intenzione di fare a questo punto, ma nel frattempo una decisione l’ha già presa: “aprirò molto presto un ristorante nel centro di Reykjavik. Prenderà il nome da mia madre”.