Il MET restituisce due cimeli che appartengono di diritto al Nepal

Il Metropolitan Museum of Art, uno dei musei più importanti dell’Occidente, proprio all’inizio di questa settimana, ha dovuto restituire al Nepal ben due reperti archeologici: una statua di pietra e un montante di legno. Vediamo meglio cosa sono questi due oggetti.

Shiva in Himalayan Abode with Ascetics, una statua di pietra da 13 pollici, raffigura l'importante divinità indù Shiva con due discepoli sul monte Kailash, nell'Himalaya. È arrivato al MET nel 1995, rimanendovi fino a quando lo studioso nepalese Lain Singh Bangdel ha stabilito nel suo libro, Inventory of Stone Sculptures of Kathmandu Valley, che la statua apparteneva al tempio di Kankeswari a Kathmandu.

La scultura in legno, Temple Strut with a Salabhinka, misura circa 51 pollici ed è al MET dal 1991. Attraverso la ricerca di Mary Slusser, il museo ha stabilito che l’oggetto proveniva da Itum Baha, un monastero buddista a Kathmandu. Probabilmente era il pezzo di una scultura indù chiamata yaksa, che si trova ancora nel tempio.

Entrambe le opere, che il MET afferma di aver ricevuto in dono negli anni '90, saranno esposte al Museo Nazionale del Nepal, a Kathmandu. "La continua dedizione e l'impegno del museo a lavorare per la conservazione e la promozione del patrimonio culturale mondiale", è con queste parole di gratitudine che Bishnu Prasad Gautam, console nepalese, virgoletta l'azione del MET.

"La cultura non è davvero una priorità in molti paesi in via di sviluppo", ha detto al Times Alisha Sijapati, giornalista nepalese che dirige la campagna sul patrimonio. Negli ultimi anni, per fortuna, i casi di rimpatrio di beni culturali sono aumentati significativamente. Il Nepal non si limiterà a rintracciare solo il MET.

Al momento, i funzionari cambogiani, Tom Mashberg e Graham Bowley, hanno sottolineato al Times che hanno intenzione di richiedere anche loro decine di cimeli che appartengono alla Cambogia e che sono custoditi al Metropolitan Museum of Art.