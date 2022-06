Meta Quest 2, direzione metaverso: arriva la versione v41 con Horizon Home

Nell'autunno dello scorso anno, un entusiasmato Mark Zuckerberg svelò i principali piani dell'azienda nello sviluppo del proprio metaverso durante il Facebook Connect 2021, tra Oculus Quest, Horizon e il clamoroso rebranding da Facebook a Meta.

A distanza di una manciata di mesi, il visionario fondatore del gruppo ha annunciato con altrettanto entusiasmo l'arrivo dell'aggiornamento v41 per Quest, che porterà finalmente nella realtà virtuale la tanto attesa Horizon Home, ovvero un ambiente iniziale completamente rivoluzionato rispetto all'attuale Home statica.

Con il nuovo ambiente Horizon sarà possibile invitare nelle proprie "case" virtuali amici e conoscenti per interagire, giocare, guardare film e, più in generale, stare insieme anche a distanza.

Con questo nuovo, importante passo nella direzione di un metaverso Horizon, Meta aggiunge un grande tassello nella sua roadmap, consentendo agli utenti di frequentarsi tramite avatar sin dall'accensione del dispositivo.

Per dimostrarne il funzionamento, Zuckerberg ha guardato The Soloist VR insieme ad Alex Honnold, il freeclimber protagonista del film. L'annuncio del CEO di Meta è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale, dove ha dichiarato che "Ho incontrato il leggendario scalatore @alexhonnold nel nuovo Horizon Home, lanciato con l'aggiornamento Quest v41 per portare la presenza social nella vostra casa virtuale non appena indossate il visore. Invitate gli amici a guardare i video insieme o a entrare nelle app direttamente dalla vostra casa virtuale. Altre opzioni per personalizzare lo spazio domestico sono in fase di sviluppo. Inoltre, date un'occhiata al film 360 di Alex, The Soloist VR, che vi porta a 1000 metri di altezza in arrampicata libera sulle Dolomiti!".

Potete recuperare l'interessante filmato in calce alla notizia e ricordiamo che è passato appena un mese dal rilascio di Quest v40 con App Unlock e nuove funzionalità per la sicurezza.