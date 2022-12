Meta Quest 2, la GPU diventa più potente... per tutti?

Se c'è una certezza nel mercato dei dispositivi per la Realtà Virtuale è che, con quasi 15 milioni di Meta Quest 2 venduti, il visore all-in-one di Zuckerberg e soci è divenuto un punto di riferimento per l'intera industria.

Altrettanto certi sono anche l'attenzione e il supporto dati da Meta a questi dispositivi, che hanno di fatto democratizzato la VR rendendo facile e accessibile il primo impatto per chi desidera avventurarsi nel mondo virtuale.

Non stupisce affatto, in tal senso, che da poco Meta abbia portato i 120Hz in via definitiva su Quest 2 o aggiornato per l'ennesima volta il primo Quest, vivo, vegeto e attualissimo nonostante i suoi quasi quattro anni di età.

Un ulteriore tassello si è aggiunto alla storia di Quest 2 nelle ultime ore, con Meta che ha annunciato di aver sbloccato un ulteriore 7% di potenza sulla GPU del suo headset per dare ancora più margini di manovra agli sviluppatori e mettere sul piatto esperienze persino più esaltanti.

Si tratta di una possibilità che verrà concessa a tutti i giocatori in maniera totalmente gratuita e resa possibile grazie alla tecnologia di gestione dinamica delle frequenze del Quest 2, che porterà il suo chip grafico dai precedenti 490 MHz a una frequenza massima di 525 MHz.

Il nuovo clock massimo sarà disponibile per tutti a partire dalla versione v49 del firmware, ma per utilizzarlo Meta ci tiene a precisare che ci sarà "un notevole impatto" sull'autonomia.