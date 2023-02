Meta Quest 2 migliora il tracking delle mani con l'update atteso da tutti gli utenti

Il tracking delle mani su Meta Quest 2 (o Oculus Quest 2 per la “vecchia guardia”) non ha mai funzionato perfettamente sin dalla sua implementazione, anche a causa della goffaggine dei gesti ora necessari per ciascuna interazione. Con il nuovo aggiornamento Direct Touch, però, i miglioramenti si faranno indubbiamente notare.

L’update rilasciato agli utenti iscritti al Public Test Channel e in arrivo con la versione 50 dell’OS per Quest 2 è a dir poco sensazionale per chi utilizza da anni la realtà virtuale. L’idea di abbandonare i controller del visore per utilizzare liberamente le mani, del resto, è magnifica, ma all’atto pratico non è ancora il massimo.

Direct Touch punta a rivoluzionare il tutto consentendo agli utenti di toccare e scorrere i menu come se si stesse utilizzando uno smartphone, rendendo molto più semplice la navigazione nei menu e la digitazione utilizzando la tastiera virtuale. Un esempio lo potete vedere nel video allegato alla notizia, dove un utente su Reddit mostra il funzionamento delle nuove interazioni: ora la digitazione tramite tastiera virtuale con singole dita è possibile e immediata. Insomma, la differenza è evidente.

Purtroppo l’aggiornamento richiederà ancora diverse settimane, se non mesi, prima di approdare sui visori Meta Quest 2 di tutti gli utenti, anche quelli non iscritti al canale di prova. Tuttavia, se avete fretta potete pur sempre provare a iscrivervi a quest’ultimo tramite l’app mobile Meta Quest, dove basterà poi visitare le impostazioni avanzate del visore – sempre se ci sono slot tester liberi.

Lo scorso dicembre, invece, è arrivato un update per Meta Quest 2 che migliora le performance della CPU.