Meta Quest 2 in sconto su Amazon: oltre 100 Euro di sconto sulle due versioni

Amazon in giornata odierna propone un doppio sconto molto interessante su Meta Quest 2, che sia nella versione con 128 che 256 gigabyte può essere portato a casa a prezzo ridotto. Il risparmio, in alcuni casi, supera anche i 100 Euro di sconti rispetto ai prezzi di listino, ma vediamo di cosa si tratta.

Di seguito i dettagli sulle due versioni:

Meta Quest 2 - Visore VR All-In-One - 128 Gb: 349,99 Euro (449,99 Euro)

349,99 Euro (449,99 Euro) Meta Quest 2 - Visore VR All-In-One - 256 GB: 399,99 Euro (549,99 Euro)

La consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 13 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Non viene proposta la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, ma è possibile esclusivamente dilazionare il pagamento con Cofidis a tasso zero fino al 20 Giugno 2023.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere dell'offerta, in quanto le unità a disposizione in sconto potrebbero andare sold out rapidamente.

Ovviamente vengono garantiti tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare l'ordine secondo le tempistiche classiche.