Meta Quest 2, sorpresa: taglio di prezzo e incremento delle performance

A pochi giorni dalla WWDC 2023, l'evento in cui Apple dovrebbe presentare il tanto vociferato visore AR, Mark Zuckerberg e soci hanno ufficializzato il visore VR Meta Quest 3. Da notare, però, che parte dell'annuncio riguarda anche la precedente generazione, visto che si è fatto riferimento a un taglio di prezzo ufficiale per Meta Quest 2.

A tal proposito, come si può leggere sul portale ufficiale di Meta, perlomeno per quel che concerne gli Stati Uniti d'America a partire dal 4 giugno 2023 il costo del visore scenderà a 299,99 dollari per il modello da 128GB. La variante da 256GB costerà invece 349,99 dollari: si fa insomma riferimento a un taglio di prezzo di 100 dollari per il modello entry-level, mentre per l'altra variante si scende di 80 dollari. Per il momento non è però ancora stato esplicitato se il tutto si estenderà in altri Paesi o meno: staremo a vedere.

In ogni caso, c'è un aspetto che può senza dubbio far piacere ai possessori di Meta Quest 2 di tutto il mondo. Infatti, è stato annunciato l'arrivo di un futuro aggiornamento software in grado di migliorare le performance di Quest 2 e Quest Pro. Più precisamente, ciò a cui si fa riferimento è un incremento fino al 26% in termini di prestazioni lato CPU, ma di mezzo c'è anche un aumento fino al 19% in termini di performance lato GPU (per Quest 2, mentre per Quest Pro l'aumento è fino all'11%).

"Man mano che gli sviluppatori traggono vantaggio da questi cambiamenti, puoi aspettarti un gameplay più fluido, un'interfaccia utente più reattiva e contenuti più ricchi su entrambi i visori", scrive Meta. Inoltre, quest'ultima ha annunciato l'abilitazione della tecnologia Dynamic Resolution Scaling per entrambi i visori, "in modo che i giochi e le app possano sfruttare una maggiore densità di pixel senza perdere frame". Insomma, Meta non sta di certo mettendo da parte Quest 2 e Quest Pro.