Meta Quest 3 sta arrivando? Leak svela render CAD e dettagli tecnici

Già lo sappiamo: all’evento Meta Connect dell’11 ottobre 2022 Mark Zuckerberg con ogni probabilità presenterà l’headset Project Cambria, altrimenti noto come Meta Quest Pro, ma sembra esserci un altro visore VR in arrivo: in rete è trapelato Meta Quest 3!

Coloro che non potranno accedere al nuovo Meta Quest Pro, dal prezzo vociferato attorno agli 800 dollari, e non vogliono acquistare il Meta Quest 2 in attesa di una nuova versione aggiornata e più economica rispetto a Cambria, molto probabilmente dovranno aspettare ancora poco tempo per acquistare il successore di quello che è storicamente noto come Oculus Quest 2.

Meta Quest 3 è altrimenti noto come Project Stinson, stando al leaker Brad Lynch e ai file CAD del prodotto diffusi in rete nelle scorse ore con un video YouTube. Solamente osservando i render presenti in copertina e in calce alla notizia si capisce che il design non dovrebbe cambiare molto rispetto a Meta Quest 2: sia il display che il cinturino sembrano quelli già presenti sul VR ora disponibile sul mercato.

Tuttavia, ci sono già alcuni dettagli interessanti relativamente alla scheda tecnica: l’headset Meta Quest 3 potrebbe presentarsi con due fotocamere RGB per il pass-through a colori, distaccandosi dall’attuale versione monocromatica. Inoltre, la regolazione della distanza interpupillare dovrebbe restare la medesima di Quest 2, ciò nonostante altri visori rivali come Pico 4 offrano regolazioni più graduali e pratiche.

Ovviamente il nostro consiglio resta quello di considerare questi rumor cum grano salis, in attesa di possibili conferme o annunci ulteriori tra l’evento Meta Connect 2022 e il 2023.

In tutto ciò, vi rimandiamo all’annuncio dell’headset Pico 4.