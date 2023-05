Meta Quest 3 punta alla Realtà Mista: più leggero e sottile del Quest 2

Lo scorso anno, Facebook ha confermato che Meta Quest 3 arriverà nel 2023. Con il Meta Quest Gaming Showcase del 1° giugno che si avvicina rapidamente, il lancio del visore potrebbe ormai essere dietro l'angolo. A corroborare questa ipotesi, oggi, è un famoso insider del mondo della tecnologia.

Stiamo parlando di Mark Gurman, noto perlopiù nel mondo Apple per essere tra i leaker più affidabili sulla piazza, almeno per quanto riguarda il colosso di Cupertino. Nella sua ultima newsletter "Power On", Gurman ha collegato Meta Quest 3 al visore MR di Apple. Pare infatti che Apple AR sarà lanciato alla WWDC del 5 giugno, soli quattro giorni dopo Meta Quest Pro 3, che peraltro dovrebbe essere il più diretto rivale dell'headset di Cupertino in termini di collocazione di mercato.

Dopo che il nome di Meta Quest 3 è comparso sullo store dei visori di Meta, Gurman ha confermato che Meta Quest 3 sarà "molto più leggero e sottile" rispetto al Quest 2 di scorsa generazione, garantendo un'esperienza d'uso migliorata agli utenti. Secondo Gurman, poi, il Quest 3 costerà più della controparte old-gen, che dunque non uscirà dal mercato, ma verrà semplicemente ripensata come alternativa di fascia bassa alla nuova release.

Considerato che Meta Quest 2 costa attualmente circa 400 Dollari sul mercato internazionale e che Meta Quest Pro è stato lanciato lo scorso autunno con un pricetag di 1.499 Dollari, poi rapidamente tagliato a 999 Dollari, possiamo aspettarci che Meta Quest 3 costi circa 600-700 Dollari. Già a febbraio, comunque, Mark Rabkin, executive di Meta per il VR, aveva già confermato che il Quest 3 costerà più del predecessore, aggiungendo che "dobbiamo dimostrare che tutta questa potenza e queste nuove feature valgono il sovrapprezzo".

Inoltre, sembra che il Meta Quest 3 si focalizzerà sulle esperienze in MR, o Mixed-Reality, esattamente come Apple AR. Il visore avrà un chip Qualcomm Snapdragon XR2 come "cervello", insieme ad una serie di fotocamere e sensori per la ripresa in tempo reale degli ambienti esterni. Tuttavia, il Quest 3 non avrà la funzione di eye-tracking, che è invece presente sul PSVR 2 di Sony e che dovrebbe essere implementata anche su Apple AR.