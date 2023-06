Meta Quest 3 è ufficiale: la VR in una nuova dimensione

Dopo una lunga serie di rumor sul prossimo headset VR di Meta, l'azienda di Menlo Park ha finalmente sciolto - quasi - tutte le riserve sul suo Meta Quest 3, dal prezzo al design, passando per le specifiche tecniche.

Togliamoci subito il dente: Meta Quest 3 avrà un prezzo di partenza pari a 569,99 euro (499 dollari) per il modello da 128 GB. Il corpo, completamente ridisegnato, risulta molto più sottile al Quest 2, con un volume dell'headset vero e proprio pari al 40% rispetto a quest'ultimo. A fare ancora più impressione è il fatto che nella comparativa il Quest 2 viene mostrato senza interfaccia per il viso, mentre il Quest 3 è completo di tutto.

La nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon, a quanto pare sviluppata a quattro mani tra le due aziende, consentirà un raddoppio delle performance gen-over-gen, con tutti i benefici del caso. Interessante anche il nuovo set di fotocamere per il tracciamento, che consentiranno una modalità passthrough completamente a colori per un'esperienza di realtà mista ancora più immersiva, in tandem con una risoluzione superiore per i pannelli e ottiche pancake che promettono risultati complessivamente superiori rispetto al passato.

Ridisegnati anche i controlli, con feedback aptico avanzato, ma anche la band e l'interfaccia sembrano aver subito un importante restyling. Non ci resta che attendere una finestra non meglio specificata dell'autunno 2023, ma sulla landing page ufficiale è già possibile iscriversi per ricevere notifiche a riguardo.

In calce potrete trovare la gallery completa, mentre in apertura è presente il player con il trailer di lancio.