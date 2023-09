Meta Quest 3: ufficiali data di lancio e specifiche tecniche del visore MR

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente dell'annuncio di Meta Quest 3 avvenuto a metà 2023. Tuttavia, in quell'occasione l'azienda di Mark Zuckerberg non si era sbottonata su due aspetti importanti, ovvero specifiche tecniche e data di uscita del visore MR (mixed reality).

Queste informazioni sono però arrivate all'evento Meta Connect 2023, la cui diretta d'apertura è andata in onda nella serata italiana del 27 settembre 2023. Nell'ambito di quest'ultima, infatti, la società di Mark Zuckerberg ha svelato che la disponibilità sul mercato di Meta Quest 3 partirà dalla giornata del 10 ottobre 2023.

Il prezzo è fissato a 499,99 dollari per gli Stati Uniti d'America, ma da noi si parte da 549,99 euro per il modello da 128GB. La variante da 512GB all'estero costa invece 649,99 dollari (da noi quest'ultima ha un prezzo di 699,99 euro). Incluso nel prezzo Asgard's Wrath 2, disponibile sul Meta Quest Store a partire da dicembre 2023 (l'acquisto della variante da 512GB include tra l'altro anche 6 mesi di prova dell'abbonamento Meta Quest+). In ogni caso, ora coloro che vogliono procedere all'acquisto della nuova generazione hanno una data precisa da segnare sul calendario (mentre precedentemente si faceva riferimento solamente a un generico "autunno 2023").

Per quel che riguarda, invece, le specifiche tecniche di Meta Quest 3, prima ancora che Mark Zuckerberg lo annunciasse sul palco (tra l'altro, il CEO di Meta ha presentato il dispositivo come "il primo visore MR mainstream", portali come The Verge hanno reso noto la scheda tecnica del prodotto. Quest'ultima include un processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, affiancato da 8GB di RAM. Essenzialmente, stando a quanto annunciato da Meta, le performance in ambito grafico sono migliorate del doppio rispetto alla precedente generazione. A livello di controller, i Touch Plus di Quest 3 non dispongono più di quell'anello visto con la precedente generazione, puntando invece su sensori infrarossi che tracciano la posizione dell'utente. Ci sono inoltre miglioramenti in termini di vibrazione (e non manca il tracciamento delle mani).

Per quel che riguarda le lenti, si fa riferimento a display LCD con risoluzione 2208 x 2064 pixel, quindi da quel punto di vista si punta a un'esperienza più simile a quanto visto con Quest Pro. Il campo visivo è di 110 gradi in orizzontale, nonché di 96 gradi in orizzontale, quindi c'è un incremento del 15% da questo punto di vista. Tra l'altro, non manca una nuova rotella esterna per regolare le lenti. Lato autonomia, l'azienda afferma che si raggiungono più o meno i risultati già visti con Meta Quest 2.

A livello generale, la direzione indicata da Meta punta molto sul passthrough a colori del visore, che si tratti, ad esempio, di visualizzare enormi schermi virtuali per guardare contenuti, di utilizzare il proprio ambiente come sfondo all'interno di appositi giochi o di scansionare la propria stanza in 3D in profondità per far "rimbalzare" sui mobili presenti una pallina virtuale. Insomma, non si punta solamente alla realtà virtuale (VR), ma più che altro a un visore che mira in modo ampio sulla realtà mista (MR), senza bisogno né di cavi né di batterie esterne. Per maggiori dettagli, potreste in ogni caso voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Meta.