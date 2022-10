Meta Quest 3 verrà lanciato nel 2023: arriva conferma direttamente da Meta

A un mese dal primo leak dei render di Meta Quest 3, finalmente gli amanti della realtà virtuale e coloro che vogliono approcciarvisi ricevono un’ottima notizia: Meta ha praticamente confermato il lancio di Quest 3 nel 2023 nelle ultime ore, anticipando anche il range del prezzo di lancio.

La discussione al riguardo è avvenuta durante la recente chiamata sugli utili del terzo trimestre dell'azienda, nella quale il CFO di Meta, Dave Wehner, ha affermato che Meta Quest 3 arriverà “il prossimo anno”, in un periodo dunque non precisato. Ci si potrebbe aspettare un certo distacco dal lancio di Meta Quest Pro in Italia e nel resto del mondo; tuttavia, bisogna notare che si tratta di due prodotti ben differenti, con quest’ultimo focalizzato sui professionisti e il Quest 3 concepito per l’esperienza tipica consumer. In poche parole, pensare a una data specifica diventa piuttosto difficile.

Ad ogni modo, ad aggiungere qualche dettaglio è stato il CEO Mark Zuckerberg: pur senza elaborare dettagli ulteriori come specifiche tecniche o nome ufficiale, ha affermato nell’ultimo periodo che il Quest 3 verrà venduto tra i 300 dollari e i 500 dollari, in linea con il prezzo attuale di Oculus Quest 2 dopo il rialzo di 100 dollari di luglio 2022. Sarà sì sensibilmente più economico e accessibile rispetto al Quest Pro ma, ribadiamo, si tratta di due visori per casi di utilizzo differenti.

Fino a quando Meta non confermerà ufficialmente la data di uscita o il prezzo, comunque, resta consigliabile prendere tutte queste informazioni con le pinze.